«جونيورز»يعود للانتصارات ويهزم «أولد بويز» في الدوري الأرجنتيني

استعاد فريق بوكا جونيورز توازنه وسحق ضيفه نيولز أولد بويز 4/1 اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وبعد ستة أيام من تعرض الفريق لهتافات استهجان من قبل الجماهير عقب الهزيمة أمام ضيفه أتلتيكو توكومان بهدف نظيف، مما أسفر عن إقالة المدرب رودولفو اروابارينا، نجح بوكا جونيورز في العودة إلى طريق الانتصارات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية

وتقدم بوكا بهدفين بعد مرور خمس دقائق فقط، حيث تقدم رودريجو بينتاكور بهدف بعد 34 ثانية فقط، ثم أضاف كارلوس تيفيز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة.

وأضاف جوناثان سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 36، وتبعه سيباستيان بالاسيوس بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 69، وجاء الهدف الوحيد لنيولز في الدقيقة 56 بتوقيع ماكسيمليانو رودريجيز.

ورفع بوكا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع وتجمد رصيد نيولز عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وعزز سان لورينزو موقعه في صدارة المجموعة الأولى بفوزه على ضيفه فيليز سارسفيلد 3 /2 ورفع سان لورينزو رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات، وتجمد رصيد فيليز سارسفيلد عند ست نقاط في المركز الرابع.

وتقدم نيكولاس بلاندي بهدف لسان لورينزو في الدقيقة 38، ثم أضاف جوليو بوفاريني الهدف الثاني في الدقيقة 74، ثم أحرز ماورو ماتوس الهدف الثالث في الدقيقة 87، وسجل جويدو الفارينجا في الدقيقة التاسعة وماريانو بافون في الدقيقة 80 هدفي فيليز سارسفيلد.

وفاز خيمناسيا لابلاتا على ضيفه اوليمبو بهدف نظيف سجله فاكوندو اوريخا قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.