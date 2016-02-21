أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«جونيورز»يعود للانتصارات ويهزم «أولد بويز» في الدوري الأرجنتيني

Google+ Print
«جونيورز»يعود للانتصارات ويهزم «أولد بويز» في الدوري الأرجنتيني «جونيورز»يعود للانتصارات ويهزم «أولد بويز» في الدوري الأرجنتيني

أرشيفية

استعاد فريق بوكا جونيورز توازنه وسحق ضيفه نيولز أولد بويز 4/1 اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وبعد ستة أيام من تعرض الفريق لهتافات استهجان من قبل الجماهير عقب الهزيمة أمام ضيفه أتلتيكو توكومان بهدف نظيف، مما أسفر عن إقالة المدرب رودولفو اروابارينا، نجح بوكا جونيورز في العودة إلى طريق الانتصارات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية

وتقدم بوكا بهدفين بعد مرور خمس دقائق فقط، حيث تقدم رودريجو بينتاكور بهدف بعد 34 ثانية فقط، ثم أضاف كارلوس تيفيز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة.

وأضاف جوناثان سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 36، وتبعه سيباستيان بالاسيوس بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 69، وجاء الهدف الوحيد لنيولز في الدقيقة 56 بتوقيع ماكسيمليانو رودريجيز.

ورفع بوكا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع وتجمد رصيد نيولز عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وعزز سان لورينزو موقعه في صدارة المجموعة الأولى بفوزه على ضيفه فيليز سارسفيلد 3 /2 ورفع سان لورينزو رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات، وتجمد رصيد فيليز سارسفيلد عند ست نقاط في المركز الرابع.

وتقدم نيكولاس بلاندي بهدف لسان لورينزو في الدقيقة 38، ثم أضاف جوليو بوفاريني الهدف الثاني في الدقيقة 74، ثم أحرز ماورو ماتوس الهدف الثالث في الدقيقة 87، وسجل جويدو الفارينجا في الدقيقة التاسعة وماريانو بافون في الدقيقة 80 هدفي فيليز سارسفيلد.

وفاز خيمناسيا لابلاتا على ضيفه اوليمبو بهدف نظيف سجله فاكوندو اوريخا قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا