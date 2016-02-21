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جودو – أحمد وحيد يهزم لاعب إسرائيلي ويخسر في نهائي المجموعة

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جودو – أحمد وحيد يهزم لاعب إسرائيلي ويخسر في نهائي المجموعة جودو – أحمد وحيد يهزم لاعب إسرائيلي ويخسر في نهائي المجموعة

تدرب عمرو السولية لاعب الأهلي الجديد لأول مرة مع الفريق الأربعاء لينضم إلى 8 لاعبين أخرين.

وانضم لاعب الإسماعيلي السابق إلى الثماني جون أنطوي ومحمد حمدي وحسام عاشور ومحمد نجيب وسعد سمير وحسين السيد وباسم علي وأحمد الشيخ في المران في ظل تواجد 10 لاعبين في معسكر الوطني بأسوان.

وغاب عن التدريبات الثنائي المخضرم أحمد فتحي وعماد متعب الذي يعاني من البرد واكتفى بجلسة منفدرة في الجيمانزيوم.

وعقد المدرب عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" جلسة خاصة قبل المران مع محمد حمدي الذي سينتقل إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وواصل المصاب صالح جمعة برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابته في كاحل القدم.

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