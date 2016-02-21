عباس لكيرى: مستمرون فى السعى للذهاب إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان ووقفه

>شدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن) اليوم الأحد على أن السلطة الفلسطينية تبذل جهودا مع المجتمع الدولى لعقد المؤتمر الدولى للسلام وإيجاد آلية على نمط ( 5+1) لإيجاد حلول فعالة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس اليوم فى عمان لوزير الخارجية الأمريكى جون كيري، الذى يزور المملكة حاليا، حيث أطلعه على تطورات الأوضاع الفلسطينية بشكل موسع ومفصل وعن السعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد الأرض والشعب الفلسطينى.

وقال أبومازن"إننا مستمرون فى السعى للذهاب إلى مجلس الأمن الدولى من أجل إدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه"..حسبما صرح الناطق الرسمى باسم الرئاسة الأردنية نبيل أبوردينة.

وطلب الرئيس عباس من كيرى التدخل الفورى لدى الجانب الإسرائيلى لإطلاق سراح الصحفى محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 90 يوما والإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة.

ومن جهته .. أكد كيرى على أن الإدارة الأمريكية مستمرة حتى اللحظة الأخيرة فى بذل كل الجهود المطلوبة لإبقاء حل الدولتين قائما من أجل الاستقرار والأمن فى المنطقة والعالم.

وقد حضر الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كبير المفاوضين الدكتور صائب عريقات ، والمستشار الدبلوماسى للرئيس الفلسطينى مجدى الخالدى.