24 فبراير| أولى جلسات رد ومخاصمة «قاضي الإعدامات» بمحاكمة «خلية إمبابة»

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 24 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ”قاضي الإعدامات”.

وينظر “قاضي الإعدامات”، محاكمة 16 متهمًا من معارضي النظام، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “خلية إمبابة”، لإعلانه عن موقف عدائي ضد المتهمين، وضد ثورة 25 يناير، وذلك أمام الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة.

وتضم قائمة المتهمين كلاً من: “محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبدالحميد، إسلام عبد القادر محمد، حسن علي حسن، محمود خليفة، إسلام صابر سمان، محمد محمود عبد المنعم، أشرف عبدالفتاح، محمود يوسف، ممدوح أبو العلا رمضان، محمود فتح الله، حسام إبراهيم سيد، محمد حسين محمود، محمود فتح الله، وعبدالرازق حسن محمود”.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات، بأنهم في غضون الفترة من 2013م وحتى 10 مارس 2015م، بمنطقة إمبابة، قاموا بتأسيس وإدارة والانضمام وتمويل جماعة، على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل المواصلات والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وتكفير الحاكم والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة والمسيحيين واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع للخطر.