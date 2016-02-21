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السجن 6 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

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السجن 6 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج السجن 6 سنوات لسائق وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "أيمن .ر.س" 32 سنة سائق ومقيم بمركز طما بالسجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبد الكريم وعضوية المستشارين محمد رفاعى ونبيل ميلاد عبد الملاك بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز طما عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طما، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه والمتعاطين .

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته كيلو ونصف حشيش عبارة عن لفافات ورقية كانت معدة للبيع .

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى الحشيش وتمت إحالته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق .

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مصر 365