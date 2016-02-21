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ربة منزل تخطف ابن نجل شقيق زوجها وتقتله انتقاما من والده بالشرقية

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ربة منزل تخطف ابن نجل شقيق زوجها وتقتله انتقاما من والده بالشرقية ربة منزل تخطف ابن نجل شقيق زوجها وتقتله انتقاما من والده بالشرقية
عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس فى الشرقية، على جثة الطفل المخطوف من أسرته منذ 13 يوما، وتبين قيام زوجة عم والد الطفل، بخطفه للانتقام من أبيه، بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا باختطاف "السيد على أحمد "5 سنوات ونصف ومقيم تل سمونى قرية كفر العلماء مركز فاقوس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده المقدم مصطفى عرفة رئيس مباحث مركز فاقوس، ومعاوناه النقبان محمد حيدة وحسن إبراهيم، بالتنسيق مع المقدم محمد أيوب وكيل فرع البحث الجنائى شرق، وبرئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها العقيد ماجد الأشقر وكيل مصلحة الأمن العام، والعميد أمير بهجت مدير مصلحة الأمن بالشرقية، إلى أنه تم العثور على جثة الطفل بترعة ما بين القرية وقرية مجاورة، ملفوف داخل شكارتين، وتشوه كبير فى معالم وجهه بسبب تواجده بالمياه لفترة كبيرة .

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الحادث "عالية ع ع " 38 سنة زوجة "ناصر ا ا" عم والد الطفل، بسبب خلافات بينها وبين والد الطفل، وتم القبض عليها وعرضها علي النيابة العامة للتحقيق معها.

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مصر 365