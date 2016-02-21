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​الأهلي يحدد ثلاثة ملاعب لاستضافة مبارياته بدوري أبطال إفريقيا

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​الأهلي يحدد ثلاثة ملاعب لاستضافة مبارياته بدوري أبطال إفريقيا ​الأهلي يحدد ثلاثة ملاعب لاستضافة مبارياته بدوري أبطال إفريقيا

أرشيفية

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، على اختيار ثلاثة ملاعب لاستضافة مباريات الفريق الإفريقية خلال الفترة المقبلة، وهي “إستاد القاهرة، وإستاد الدفاع الجوي، وإستاد برج العرب”.

ويستعد الأهلي لبدء مشواره الإفريقي مارس المقبل، حيث يشارك الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا،

ويواجه الاهلي  الفائز من مباراة ريكرياتيفو الأنجولي وراسينج كلوب بطل غينيا الاسوائية، في دور الـ32 للمسابقة القارية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الجهاز الفني للأهلي في تصريحات له اليوم الأحد إن النادي الأهلي استقر على تحديد ملاعب «القاهرة والدفاع الجوي وبرج العرب»، لإقامة مباريات البطولة الإفريقية على احدها، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأشار مدير الكرة في الجهاز الفني للأهلي إلى أن مسئولي الأهلي سيقوموا بإخطار الجهات الأمنية للحصول على موافقة رسمية قبل إبلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بالملاعب التي الاستقرار عليها.

ويخوض الأهلي مبارياته ببطولة الدوري الجارية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد رفض الجهات الأمنية إقامة لقاءات الفريق الأحمر على ملعبي «القاهرة، والدفاع الجوي».

 

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