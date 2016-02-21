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حيثيات براءة أحمد موسى: لم يفعل أكثر من النقد البناء

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حيثيات براءة أحمد موسى: لم يفعل أكثر من النقد البناء حيثيات براءة أحمد موسى: لم يفعل أكثر من النقد البناء

احمد موسى

أعلنت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار حاتم العزبي، وعضوية المستشارين كريم الصفتي وأحمد معوض، حيثيات حكمها ببراءة الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي على صدى البلد من تهمة سب وقذف المخرج بيير سيوفي، وإلغاء حكم إدانتة بغرامة مالية.

وقالت المحكمة إنها تطمئن إلى انتقاء الجريمة، لأن الإعلامي أحمد موسي لم يفعل أكثر من النقد الحر البناء، ومثل هذا النقد لايصح أن يفهم على انطواء الإساءة للغير، فلابد لحرية الرأي أن تجد متنفسًا طالما كانت تلك الحرية مفادها النقد البناء دون إلحاق الأذى بسمعة أو حرمات الناس.

وأضافت المحكمة، أن حرية التعبير والكشف عن الحقائق لايمكن أن تتقيد بأغلال تعوق ممارستها، بل لابد من طرح تلك الأمور علي الرأي العام بكافة الوسائل.

فإذا غابت حرية الرأي غابت معها حقائق عدة، وقد استوثقت المحكمة من أن الإعلامي أحمد موسي لا يعرف المدعي بالحق المدنى ولا توجد لديه نية للإساءة إليه بل جاءت ردوده على ضيفة في الحلقة بصيغة عامة لا إساءة فيها لشخص المدعي بالحق المدني.

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