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وزير العدل اللبنانى "المستقيل": حزب الله يحاول تحقيق دويلة إيرانية فى لبنان

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وزير العدل اللبنانى "المستقيل": حزب الله يحاول تحقيق دويلة إيرانية فى لبنان وزير العدل اللبنانى "المستقيل": حزب الله يحاول تحقيق دويلة إيرانية فى لبنان
أكد أشرف ريفى، وزير العدل اللبنانى، "المستقيل" أن حزب الله يحاول تحقيق دويلة إيرانية فى لبنان قائلا، "استقالتى صرخة عالية ومتقدمة على الصرخات العادية لأقول "طفح الكيل".

وأضاف وزير العدل اللبنانى، لقناة "سكاى نيوز عربية"، أننا جزء من العالم العربى، ولن نسمح لحزب الله بالتحكم فى الدولة اللبنانية، ويجب أن نحافظ على عروبتنا وعلى رفض أى هوية أخرى.

وأشار "ريفى" إلى أنه يجب أن نقدم اعتذارا للمملكة العربية والأشقاء العرب الذين خالفنا إجماعهم، موضحاً أن ملف سماحة طُرح ولم يناقش فى ولن نكون شهود زور على هذا الوضع.

وأكد وزير العدل اللبنانى أن أى حكومة بجانب حزب الله كلياً ستصل إلى الحائط المسدود، ونحن نسير وفق منهج تيار المستقبل وهو توجه استراتيجى واحد ولا خلاف مع الحريرى نهائيا.

وذكر وزير العدل اللبنانى أشرف ريفى أنهم سيواجهون سلاح حزب الله بالموقف الواضح وليس المتردد، ونحن أمام لحظة حاسمة لوحدة صف 14 آذار.
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