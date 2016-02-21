أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصادرعسكرية إيطالية ترصد 118 موقعا فى ليبيا على صلة بداعش

Google+ Print
مصادرعسكرية إيطالية ترصد 118 موقعا فى ليبيا على صلة بداعش مصادرعسكرية إيطالية ترصد 118 موقعا فى ليبيا على صلة بداعش

رصدت مصادر عسكرية إيطالية 118 موقعا فى ليبيا على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابى المسلح، مشيرة إلى أنها ستكون مستهدفة من قبل التحالف الدولى.

وقالت المصادر، حسبما نقلت قناة العربية الأحد، أن استهداف مواقع التنظيم فى ليبيا سيتضاعف خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن بدأت أمريكا العملية بقصف موقع لـ"داعش" فى صبراتة غرب البلاد.

يشار إلى أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى أعلنت، أمس السبت، أن بلدان الاتحاد الأوروبى تنتظر طلب حكومة شرعية فى ليبيا للتدخل ضد تنظيم "داعش."

واعتبر مراقبون ليبيون أن المؤشر واضح لقرب التدخل الأجنبى فى بلادهم، لاسيما وأن موجرينى ألمحت من خلال تصريحاتها إلى دعم دولى لحكومة فايز السراج التى تنتظر مجلس النواب منحها الثقة خلال الأيام المقبلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017