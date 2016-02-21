مصادرعسكرية إيطالية ترصد 118 موقعا فى ليبيا على صلة بداعش

رصدت مصادر عسكرية إيطالية 118 موقعا فى ليبيا على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابى المسلح، مشيرة إلى أنها ستكون مستهدفة من قبل التحالف الدولى.

وقالت المصادر، حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية الأحد، أن استهداف مواقع التنظيم فى ليبيا سيتضاعف خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن بدأت أمريكا العملية بقصف موقع لـ"داعش" فى صبراتة غرب البلاد.

يشار إلى أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى أعلنت، أمس السبت، أن بلدان الاتحاد الأوروبى تنتظر طلب حكومة شرعية فى ليبيا للتدخل ضد تنظيم "داعش."

واعتبر مراقبون ليبيون أن المؤشر واضح لقرب التدخل الأجنبى فى بلادهم، لاسيما وأن موجرينى ألمحت من خلال تصريحاتها إلى دعم دولى لحكومة فايز السراج التى تنتظر مجلس النواب منحها الثقة خلال الأيام المقبلة.

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