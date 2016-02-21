أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 50 من داعش خلال تقدم للجيش السورى فى حلب

Google+ Print
مقتل 50 من داعش خلال تقدم للجيش السورى فى حلب مقتل 50 من داعش خلال تقدم للجيش السورى فى حلب
قتل خمسون متطرف من تنظيم داعش على الأقل خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة خلال المعارك مع الجيش السورى الذى يحرز تقدما فى ريف حلب، حسبما افاد الاحد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وأشار المرصد إلى أن "المتطرفين قتلوا خلال القصف العنيف والغارات المكثفة للطيران الروسى " التى تساند الجيش السورى فى عملياته وتقدمه فى هذه المحافظة الحدودية مع تركيا منذ بداية شهر فبراير الجارى "، حسبما أشار مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة "أ ف ب".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365