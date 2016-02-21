مقتل 50 من داعش خلال تقدم للجيش السورى فى حلب

قتل خمسون متطرف من تنظيم داعش على الأقل خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة خلال المعارك مع الجيش السورى الذى يحرز تقدما فى ريف حلب، حسبما افاد الاحد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وأشار المرصد إلى أن "المتطرفين قتلوا خلال القصف العنيف والغارات المكثفة للطيران الروسى " التى تساند الجيش السورى فى عملياته وتقدمه فى هذه المحافظة الحدودية مع تركيا منذ بداية شهر فبراير الجارى "، حسبما أشار مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة "أ ف ب".

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