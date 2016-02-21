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إسرائيل تعلن إحباط محاولة لتهريب طائرات مروحية صغيرة إلى غزة

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إسرائيل تعلن إحباط محاولة لتهريب طائرات مروحية صغيرة إلى غزة إسرائيل تعلن إحباط محاولة لتهريب طائرات مروحية صغيرة إلى غزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلى الأحد، أنها أحبطت عملية تهريب طائرات مروحية صغيرة كانت فى طريقها إلى قطاع غزة بفلسطين، لاستخدامها من قبل التنظيمات الفلسطينية لجمع المعلومات عن نشاط الجيش الاسرائيلى على حدود غزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن مفتشين أمنيين بالتعاون مع محققى جهاز الأمن العام "الشاباك" بمعبر كرم أبو سالم التجارى جنوب شرق قطاع غزة أحبطوا ظهر اليوم محاولة لتهريب مروحيات رباعية صغيرة مجهزة بكاميرات عالية الجودة إلى القطاع يشتبه انها كانت ستستخدم لتصوير وجمع المعلومات عن قوات الجيش.

وأشارت إلى أن هذه المروحيات تم العثور عليها داخل شاحنة اسرائيلية كانت محملة بشحنة من ألعاب الاطفال خلال تفتيشها بمعبر "كرم أبو سالم" التجارى.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.
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