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مدرب أندرلخت: الأهلي تسبب في مشكلة لتريزيجيه

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مدرب أندرلخت: الأهلي تسبب في مشكلة لتريزيجيه مدرب أندرلخت: الأهلي تسبب في مشكلة لتريزيجيه

محمود تريزيجيه

كشف الألبانى بينسك هاسى المدير الفنى لنادى أندرلخت البلجيكى، مجدداً عن أسباب عدم مشاركة اللاعب محمود تريزيجيه فى مباريات الفريق بصفة منتظمة هذا الموسم.

وقال بينسك هاسى، فى تصريحات لموقع “أندرلخت اونلاين” البلجيكى، “محمود تريزيجيه كان نجما فى الأهلى، لكن عندما حضر إلى أندرلخت، شعر بأن كل شىء انفض من حوله”.

أضاف المدير الفنى لنادى أندرلخت، “محمود تريزيجيه يعانى من عدم التواصل مع بقية أفراد الفريق، كذلك هو ضحية المنافسة القوية بين اللاعبين”.

وأبعد بينسك هاسى المدير الفنى لنادى أندرلخت، محمود تريزيجيه من قائمة مباراتى زولت وارجم بمسابقة الدورى البلجيكى، وأولمبياكوس اليونانى بمسابقة الدورى الأوروبى «اليوروباليج».

 

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