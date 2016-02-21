4طلبات للنائب العام لوقف حبس الروائي أحمد ناجي

تقدمت نقابة الصحفيين، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بـ 4 طلبات للنائب العام، اليوم الأحد، لوقف تنفيذ عقوبة حبس الروائي أحمد ناجي، الصادر أمس السبت.

وحملت الطلبات أرقام (2424، 2425، 2426، 2423 لسنة 2016)، عرائض النائب العام، والتمس المحامي محمود عثمان، الوكيل عن المتهم من النائب العام إخلاء سبيل “ناجي”.

والتقى عضو مجلس نقابة الصحفيين، خالد البلشي، وعدد من المحامين رئيس المكتب الفني للنائب العام، وأوضحوا له أن عقوبة حبس أحمد ناجي، سالبة للحرية، و” نلتمس وقف تنفيذ العقوبة لحين البت في القضية أمام محكمة النقض”.

وحضر عدد من صحفيي محبة أخبار الأدب إلى دار القضاء العالي، وأعلنوا تضامنهم مع أحمد ناجي ضد القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف بولاق بالحبس عامين.