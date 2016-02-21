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رئيس الدولة يمنح السفير الأرجنتيني وسام الاستقلال

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رئيس الدولة يمنح السفير الأرجنتيني وسام الاستقلال رئيس الدولة يمنح السفير الأرجنتيني وسام الاستقلال

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" سعادة روبين أدواردو كارو سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة وسام الاستقلال تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله بالدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والأرجنتين في كافة المجالات .

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بتقليد الوسام للسفير خلال استقباله له بمكتبه في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم .

وهنأ سموه السفير بحصوله على الوسام متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه المستقبلية .

من جهته أعرب السفير الأرجنتيني عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة .. مشيدا بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليميا ودوليا .

وأعرب عن شكره للمسؤولين في الدولة بصفة عامة ووزارة الخارجية بصفة خاصة على ما لقيه من تعاون خلال فترة عمله ما أسهم في إنجاح مهمته .

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