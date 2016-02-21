الأهلي يصرف النظر عن السفر إلى غينيا الاستوائية ويكتفي بـ ' مقاطع فيديو '

صرف الجهاز الفني للأهلي نظره عن فكرة سفر أحد أفراده إلى غينيا الاستوائية لمتابعة مباراة فريقي ريكرياتيفو الأنجولي وراسينج كلوب بطل غينيا الاستوائية وسيكتفي بالشريط الخاص بمباراة الذهاب.

وأرجح الجهاز الفني إلى أن السبب وراء هذا القرار هو ضغط المباريات في الدوري واللعب كل 3 أيام وهو ما حال دون سفر أحد أفراد الجهاز الفني بالإضافة للاستعداد لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وفي تصريحاته للصحفيين قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة "سوف يصل الشريط الخاص بمباراة الذهاب بين ريكرياتيفو الأنجولي وراسينج كلوب الغيني بالدور التمهيدي لدوري الأبطال خلال يومين وذلك بعد أن تمكنت السفارة المصرية في أنجولا من إرساله عبر خطوط الطيران الأثيوبية".

وأضاف "سوف يعكف الجهاز الفني على دراسة الشريط لمعرفة مستوى الفريقين وتحديد نقاط القوة والضعف".

وكان لقاء الذهاب في أنجولا قد انتهى بفوز ريكرياتيفو الأنجولي بنتيجة 5-1 مما يرجح كفته في لقاء العودة والذي يقام يوم الجمعة المقبل.

ويواجه الأهلي الفائز من مجموعة المواجهة بين الفريقين خلال دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب على أرض راسيتج أو ريكرياتيفو أحد أيام 11 أو 12 أو 13 مارس المقبل، فيما يقام لقاء العودة بعده بأسبوع.