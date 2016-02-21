مدرب الزمالك – ليس ميسي فقط.. ماكليش اختار ضم زيجيتش على حساب ليفاندوفسكي

يبدو أن هناك لعنة ما تطارد أليكس ماكليش القريب من الدكة الفنية لنادي الزمالك، فبعد أن رفض نصيحة ابنه بضم طفل يدعى ليونيل ميسي من برشلونة (طالع التفاصيل)، اقترف الأسكتلندي ذنبا كرويا آخر في حق نفسه وحق ناديه حينها، بيرمنجام سيتي.

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القصة هنا خاصة بالمهاجم البولندي هداف بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، ويرويها كبير كشافي بيرمنجام سيتي السابق بول مونتجومري في تصريحات سابقة لجريدة (بيرمنجام ميل).

"كنا في صيف 2009، وأليكس ماكليش قاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وكنا بحاجة لصفقة، مهاجم ليتش بوزنان صاحب الـ20 عاما (ليفاندوفسكي) كان على أجندتنا".

"اخترنا ضم الإكوادوري كريستيان بنيتيث والذي سجل 4 أهداف هذا الموسم".

"أنهينا الموسم في المركز التاسع، وهو مركز تاريخي بالنسبة لنا.. وقبل بداية الموسم التالي شاهدت ليفاندوفسكي عدة مرات وكونت فكرة شاملة عنه".

"أردنا ضم مهاجم نستطيع أن نعتمد عليه في قلب الملعب، فاختار ماكليش ضم نيكولا زيجيتش على حساب ليفاندوفسكي الذي رأينا أنه يلعب على الأطراف والمساحات بشكل أكبر".

وكان بيرمنجام قد ضم زيجيتش مقابل 6 مليون جنيه إسترليني، فيما ذهب ليفاندوفسكي إلى بوروسيا دورتموند بـ4 مليون جنيه إسترليني مطلع موسم 2010/2011.

وسجل زيجيتش 5 أهداف في هبوط بيرمنجام ذلك الموسم، فيما سجل ليفا 8 أهداف لدورتموند قبل أن ينفجر ويسجل 22 هدف في الموسم التالي.

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