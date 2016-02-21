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مرتضى منصور يعرض استقالته على الجمعية العمومية الشهر المقبل

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مرتضى منصور يعرض استقالته على الجمعية العمومية الشهر المقبل مرتضى منصور يعرض استقالته على الجمعية العمومية الشهر المقبل

سيعرض مرتضى منصور رئيس الزمالك استقالته على أعضاء الجمعية العمومية للنادي يومي 24 و25 مارس المقبل خلال اجتماع مجلس الإدارة.

ودعا الأخير الجمعية العمومية لاجتماع عادي يوم 24 وآخر غير عادي يوم 25 من أجل مناقشة 18 بندا يأتي على رأسها استقالة مرتضى منصور وإجراء انتخابات مبكرة يونيو المقبل.

وسيناقش المجلس مع الجمعية عودة أحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق عضوي مجلس الإدارة السابقين إضافة لتجاوزات غرفة صناعة الإعلام ضد النادي ورئيسه.

وسيتم استعراض إطلاق أسماء جهات أو شركات أو أفراد على منشآت النادي، وسيتم مناقشة الفئات المستثناة في عضوية الصحفيين في النادي.

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