"العربية للتصنيع" تورد مليون كشاف إنارة موفر وسيارات مجهزة لمشروعات الشباب

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع أنه تم اليوم بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة تسليم مليون كشاف إنارة الشوارع الموفرة للطاقة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تسليم 20 سيارة مجهزة ثلاجة لصندوق تحيا مصر لصالح تشغيل شباب الخريجين.

يأتى هذا فى إطار الدور التنموى للهيئة العربية للتصنيع فى العديد من المشروعات ومنها توفير الطاقة الكهربائية وخدمة مشروعات تشغيل الخريجين، وحرص الهيئة العربية للتصنيع" مصنع الإلكترونيات" على تقديم الحلول لمشكلة الكهرباء والتى تكمن فى ضرورة تخفيف الأحمال واستبدال كشافات الشوارع بالدولة بأكملها والتى يبلغ عددها حوالى 3.89 مليون، بقيمة 2.1 مليار جنيه والذى يبلغ إجمالى الوفر السنوى لاستهلاك الكهرباء بعد انتهاء المشروع 2466 مليون كيلووات ساعة سنويا أى ما يعادل 1.553 مليار جنيه ويتم تنفيذ العقد على 6 مراحل بداية بمليون كشاف كمرحلة أولى والتى تم الانتهاء من توريدها بالكامل لجميع محافظات الجمهورية.

وقال المهندس عبد المحسن عبد الصادق رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات إن الهيئة تحملت الكثير من الوقت والمعوقات الإدارية من أجل إنجاز هذا المشروع الوطنى والتزمت باستخدام أفضل المكونات من الشركات العالمية بغض النظر عن أسعارها المرتفعة، فضلا عن الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية، وذلك من خلال التعاون والتكامل مع 22 شركة محلية و12 شركة للتركيبات لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى 5 مصانع تابعة للهيئة.

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