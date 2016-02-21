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جودو – أحمد وحيد يهزم لاعب إسرائيلي ويخسر في نهائي المجموعة

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جودو – أحمد وحيد يهزم لاعب إسرائيلي ويخسر في نهائي المجموعة جودو – أحمد وحيد يهزم لاعب إسرائيلي ويخسر في نهائي المجموعة

تأهل أحمد وحيد لاعب منتخب للجودو فوق 100 كج للدور النهائي لمجموعته بالفوز على أور ساسون الإسرائيلي في نصف نهائي مجموعته الجائزة الكبرى المقامة حاليا في دوسلدورف الألمانية.

ولكن خسر وحيد المباراة النهائية أمام الأوكراني ياكيف كامو ليلعب على المراكز من الخامس والثامن أمام المجري بور بارنا وإن فاز سيواجه الفائز من الروسي أندريه فولكوف والليتواني ماريوس باسكيفيكيوس.

أما زميله في نفس الوزن إسلام الشهابي، ففاز بمجموعته ويواجه الكوبي جارسيا ميندوزا في نصف النهائي الأول.

ويجمع نصف النهائي الثاني الأوكراني كامو بالكوري كيم سونج مين.

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