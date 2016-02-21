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الأمن يحدد عدد الحاضرين لمباراة الأهلي والمصري

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الأمن يحدد عدد الحاضرين لمباراة الأهلي والمصري الأمن يحدد عدد الحاضرين لمباراة الأهلي والمصري

أسفر الاجتماع الأمني قبل مباراة المصري والأهلي في الدوري المحلي عن حضور 210 فردا في ملعب برج العرب لمتابعة اللقاء.

ويواجه الأهلي نظيره المصري ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ7 يوم الثلاثاء المقبل في الإسكندرية.

وعلم FilGoal.com أنه تم التنبيه خلال الاجتماع الذي جمع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وسمير عدلي ووليد مهدي وشيرين شمس من الأهلي ومحمد شتا من المصري على الاكتفاء بكشوف تتضمن الأسماء المصرح لهم بالتواجد ودخول الملعب وإرسال نسخة منها للفريق البورسعيدي ومديرية أمن الإسكندرية.

واستقر الجميع على حضور 25 فردا من كل فريق و50 فردا من الشركة الراعية بجانب 10 أفراد من اتحاد الكرة و100 إعلامي، وسيسند تنظيم المباراة للنادي المصري نظرا لكونه صاحب المباراة.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف عن المقاصة في المركز الثالث وفارق 8 نقاط عن الأهلي المصدر.

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