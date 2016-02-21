رئيس الوزراء: زيادة التعريفة الجمركية لحماية المواطن من المنتجات الرديئة

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الحميد ممدوح، المبعوث الخاص لمدير عام منظمة التجارة العالمية، اليوم، الأحد، وحضر اللقاء وزير التجارة والصناعة، وذلك على هامش مشاركته فى المنتدى الإفريقى الأول للتجارة والاستثمار فى إفريقيا المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، أشاد المهندس شريف إسماعيل بالتعاون بين مصر ومنظمة التجارة العالمية، معربا عن التطلع الى زيادة أوجه التعاون بين الجانبين فى الفترة المقبلة، بما يسهم فى دفع حركة التجارة الدولية والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى بمصر والعالم.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل أشار خلال اللقاء الى أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بزيادة التعريفة الجمركية على المنتج النهائى لبعض المجموعات السلعية قد جاءت فى إطار الإجراءات النمطية المتعارف عليها فى مختلف البلدان التى تنشأ فيها ظروف طارئة أو اقتصادية، وبما يحقق حماية الصحة العامة وسلامة المواطن المصرى من المنتجات الرديئة، وكذلك لحماية الصناعة الوطنية وضبط الأسواق فى مصر.

ومن جانبه أكد المبعوث الخاص لمدير عام منظمة التجارة العالمية على أهمية المنتدى الأفريقى الأول للتجارة الاستثمار، مشددا على دور مصر فى دعم التجارة بإفريقيا، وهو ما ظهر واضحا فى مستوى التمثيل الكبير للوفود المشاركة.

كما أشار إلى أن الدعوة التى تم توجيهها إلى مصر لحضور اجتماعات مجموعة الدول العشرين فى الصين دلً على ما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية وعالمية هامة ودور كبير على الخريطة الاقتصادية العالمية، نظرا لما تتمتع به من اقتصاد متنوع وموقع جغرافى متميز، بالإضافة إلى قيامها بتنفيذ عدد من المشروعات فى اطار دعم تجارة الخدمات بالعالم ومن بينها مشروع تطوير منطقة قناة السويس، فضلا عن قيام الحكومة بالعمل على تنمية الموارد البشرية وزيادة حوافز الاستثمار.

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