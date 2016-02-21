أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء: زيادة التعريفة الجمركية لحماية المواطن من المنتجات الرديئة

Google+ Print
رئيس الوزراء: زيادة التعريفة الجمركية لحماية المواطن من المنتجات الرديئة رئيس الوزراء: زيادة التعريفة الجمركية لحماية المواطن من المنتجات الرديئة
استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الحميد ممدوح، المبعوث الخاص لمدير عام منظمة التجارة العالمية، اليوم، الأحد، وحضر اللقاء وزير التجارة والصناعة، وذلك على هامش مشاركته فى المنتدى الإفريقى الأول للتجارة والاستثمار فى إفريقيا المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، أشاد المهندس شريف إسماعيل بالتعاون بين ومنظمة التجارة العالمية، معربا عن التطلع الى زيادة أوجه التعاون بين الجانبين فى الفترة المقبلة، بما يسهم فى دفع حركة التجارة الدولية والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى بمصر والعالم.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل أشار خلال اللقاء الى أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها بزيادة التعريفة الجمركية على المنتج النهائى لبعض المجموعات السلعية قد جاءت فى إطار الإجراءات النمطية المتعارف عليها فى مختلف البلدان التى تنشأ فيها ظروف طارئة أو اقتصادية، وبما يحقق حماية الصحة العامة وسلامة المواطن المصرى من المنتجات الرديئة، وكذلك لحماية الصناعة الوطنية وضبط الأسواق فى مصر.

ومن جانبه أكد المبعوث الخاص لمدير عام منظمة التجارة العالمية على أهمية المنتدى الأفريقى الأول للتجارة الاستثمار، مشددا على دور مصر فى دعم التجارة بإفريقيا، وهو ما ظهر واضحا فى مستوى التمثيل الكبير للوفود المشاركة.

كما أشار إلى أن الدعوة التى تم توجيهها إلى مصر لحضور اجتماعات مجموعة الدول العشرين فى الصين دلً على ما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية وعالمية هامة ودور كبير على الخريطة الاقتصادية العالمية، نظرا لما تتمتع به من متنوع وموقع جغرافى متميز، بالإضافة إلى قيامها بتنفيذ عدد من المشروعات فى اطار دعم تجارة الخدمات بالعالم ومن بينها مشروع تطوير منطقة قناة السويس، فضلا عن قيام الحكومة بالعمل على تنمية الموارد البشرية وزيادة حوافز الاستثمار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا