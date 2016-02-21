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رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس البنك الإفريقى جهود تحقيق التنمية المستدامة

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رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس البنك الإفريقى جهود تحقيق التنمية المستدامة رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس البنك الإفريقى جهود تحقيق التنمية المستدامة
استقبل اليوم، الأحد، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور بينيدكت أورامة، رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، وحضر اللقاء وزيرا التجارة والصناعة، والتعاون الدولى، وذلك على هامش المشاركة فى المنتدى الإفريقى الأول للتجارة والاستثمار فى إفريقيا المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، أشار المهندس شريف إسماعيل إلى جهود لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، والتى من بينها العمل على إقامة مناطق ومراكز خدمات لوجيستية، وبما يسهم فى زيادة حجم وحركة التجارة الدولية.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل أشار خلال اللقاء الى أنه من بين ما تقوم به الحكومة حاليا تطوير الموانئ المصرية، ودراسة مشروع الربط البرى والنهرى بين والدول الإفريقية، وذلك بهدف زيادة حركة التصدير وتشجيع حركة التجارة من مصر الى أفريقيا والعالم.

ومن جانبه، أشاد رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد بتنظيم المنتدى الإفريقى، مؤكدا أن البنك يعول على دور مصر فى زيادة حركة التبادل والاستثمار بالقارة الإفريقية، وشدد على دعمه لجهود مصر فى هذا الإطار، كما أعرب عن اهتمام البنك بالمشاركة فى المشروعات العملاقة التى تنفذها مصر حاليا، وبما يسهم فى دفع حركة التجارة الدولية وبخاصة فى القارة الإفريقية.

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مصر 365

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