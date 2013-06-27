مجدى عاشور: الرئيس ترك مشاكل 90 مليون مصرى وتحدث عن أشخاص بعينهم

قال رجل الأعمال مجدى جلال عاشور مدير شركة الدلتا للتأمين، والمرشح السابق لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولى بمدينة الزقازيق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه ترك للمستشارين القانونين خاصته، اتخاذ إجراء ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لسبه فى خطابه الرسمى أمس أمام 90 مليون مصرى والتشهير به، وخاصة أنه من عائلة محترمة ومعروفة بالشرقية.

وأوضح عاشور أنه بالرغم من أن الرئيس لم يذكر اسمه بالكامل ولكنه يقصده بحكم تاريخه السياسى، حيث إنه كان المنافس له فى انتخابات مجلس الشعب لسنة 2000 وتمت الإعادة بينهما فاز فيها الدكتور مرسى بفارق 900 صوت، وكان من المنافسين للدكتور أحمد فهمى فى انتخابات الشعب عام 2010.

وأضاف عاشور، أن الدكتور محمد مرسى تناسى أنه رئيس الدولة وراح يزج بخلافاته السياسية مع الآخرين، وترك 90 مليون مصرى بمشاكلهم وهمومهم واختزل خطابه على مجموعة من الأشخاص.