“الإداري” يتنحى عن نظر استشكالي حل مجلس “الأهلي” وتعيين مجلس جديد

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، التنحى عن نظراستشكالين لاستمرار تنفيذ حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي، ووقف تنفيذ قرار وزير الرياضة بتعين مجلس إدارة للنادي.

كان أشرف محمد المحامي أقام دعويين حملتا رقمى 26542 و 26549 لسنة 70 ق، اختصم فيهما وزير الرياضة بصفته.

وطالب فى الدعوى الأولى نظر استشكالين لاستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان انتخابات النادي الأهلي وحل مجلس إدارته، وفى الثانية وقف قرار وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر.

وأكدت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم استشعارها الحرج فى نظر الدعويين لسابقة الفصل فى الموضوع، وأنها تحيل الدعويين إلى رئيس المجلس لتحديد دائرة أخرى لنظرهما.