جمعية مرض الكبد تفتتح فروع جديدة في «أسوان وأسيوط وسوهاج»

قرر مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الكبد مد خدمات الجمعية في محاربة فيروس C والقضاء عليه لتصل لقلب الصعيد من خلال افتتاح مجموعة من الفروع الجديدة للجمعية في محافظات أسوان وأسيوط وسوهاج قريبا

وأكد الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس ادارة الجمعية، أن أولى الفروع التى سوف يتم افتتاحها قريبا هو فرع الجمعية بمحافظة أسوان وأن قرار مد خدمات الجمعية لتصل للمرضى في محافظات الصعيد وأسوان من خلال افتتاح فروع جديدة للجمعية بهذه المحافظات ياتى في إطار إستراتيجية الجمعية في محاربة فيروس سى والتى تستهدف الوصول بالخدمات المقدمة إلى مرضى الفيروسات الكبدية في جميع قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية وتقديم هذه الخدمات بالمجان تماما.

وكشف الدكتور وليد سمير المدير التنفيذي للفروع ان فرع الجمعية باسوان، سيتم افتتاحه بنهاية الشهر الجارى بعد تجهيزه بأحدث الاجهزه الطبية وتدريب العاملين به علي احدث طرق العلاج بعد قضائهم فترة من التدريب بالمركز الرئيسي للجمعية لمستشفي الكبد المصري بالمنصورة.