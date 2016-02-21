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وزير الصحة: 40% من احتياجات أفريقيا الطبية تأتى من مصر

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وزير الصحة: 40% من احتياجات أفريقيا الطبية تأتى من مصر وزير الصحة: 40% من احتياجات أفريقيا الطبية تأتى من مصر

أرشيفية

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي أن تكثف جهودها لمساعدة الدول الأفريقية في مجال الطب، منوها بأن المستوى الطبي في مصر يعد من أرقى أنواع الطب في شمال أفريقيا.

وقال الدكتور عماد الدين  في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد على هامش منتدى التجارة والاستثمار في أفريقيا المنعقد بشرم الشيخ “إن العديد من الدول الأفريقية تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطب من خلال عقد اتفاقات وبروتوكولات تعاون وتدريب ومواجهة الأوبئة، موضحا أن 40% من احتياجات أفريقيا الطبية سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية أو مستحضرات التجميل تأتى من مصر”.

وأضاف وزير الصحة أن الجابون طلبت مساعدة مصر لمواجهة وباء الإلتهاب السحائي المنتشر هناك، مبينا أن الطلب قيد التنفيذ، ولفت إلي دور مصر الطبي في أفريقيا من خلال قوافل طبية، حيث تم خلال 6 أشهر تسيير أربع قوافل طبية إلى عدة دول أفريقية، منها أريتريا، والتي أجرت خلالها القافلة 180 عملية جراحية، فضلا عن الكشف الطبي على 1350 مريضا خلال أسبوعين.

كما  الدكتور عماد الدين  أوضح أن القوافل الطبية التي تتجه إلى أفريقيا بالتعاون مع وزارة الخارجية لا يصاحبها أطباء فقط بل تحمل أيضا كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية.

وصرح وزير الصحة بأنه سيتوجه إلى أثيوبيا يوم الجمعة المقبلة لحضور معرض للدواء المصري هناك، وذلك في إطار يوم الدواء، مشددًا على دعم شركات الدواء المصري للتواجد بشكل أكبر في أفريقيا.

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