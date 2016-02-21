في "ذا فويس كيدز": ما الذي تسبب بصدمة لكاظم الساهر؟

انتهت الحلقة الثانية من مرحلة المواجهات في برنامج "ذا فويس كيدز"، بانتقال 7 مشتركين إلى مرحلة العروض المباشرة، بعد منافسة حامية بين الأطفال الصغار. وبدا واضحاً تراجع أداء بعض المشتركين عن مرحلة حلقة "الصوت وبس"، بينما أثبت البعض الآخر عن موهبة لافتة ومتميزة جعلت المدربين يتساءلون عن سبب عدم إختيارهم في مرحلة الإختبارات، كما فعلت نانسي وبدت نادمة عندما قالت للطفلة لين الحايك "كيف ما برمتلك".

كذلك تميّزت هذه الحلقة بانسجام واضح بين المدربين الثلاثة، دفع بنانسي وتامر للتخلي عن مقاعد التحكيم والقيام بالرقص على غناء الأطفال، كما أبدت نانسي تحيزاً واضحاً لبعض المشتركين من خلال تركها لمقعدها ومعانقتها لأحد المشتركين من فريق كاظم، بالرغم من حرص المدربين الثلاثة على عدم إبداء رأيهم في اختيار مشترك دون سواه من فريق زملائه.

وإن دلّ ذلك على شيء ما فهو يدلّ على مدى شفافية نانسي وعفويتها البارزة بتعاملها مع الأطفال المشتركين في البرنامج.

بدأت المنافسة مع فريق كاظم الساهر، حيث تنافست لين الحايك ويوسف حسن وشيرين بو سعد، على أغنية "يا دلع دلّع"، ولكن كاظم اختار لين، لتكمل معه المنافسة إلى المرحلة القادمة، بعد أن أكد أنه سيختار المشترك الذي سيتمكن من غناء مختلف الألوان الغنائية. أما نانسي فداعبت لين قائلة "أنا كيف ما برمتلك وقتها"، ورأى تامر أن لين واثقة في نفسها.

المنافسة الثانية في فريق كاظم، حصلت بين جويل جبور ونور قمر وعبد الرحيم الحلبي، لكن نور لم تكن في أفضل أحوالها، بل أخطأت ونسيت كلام الأغنية، وبعد اختيار كاظم لـ عبد الرحيم الحلبي، قال لـ نور:" سوف أنتظرك في الموسم المقبل"، وكان إختيار كاظم لـ عبد الرحيم صائباً وفي مكانه.

أما المواجهة في فريق نانسي عجرم فكانت بين منى هجير وياسمينا نحاس وغدي بشارة. نانسي اختارت غدي بشارة ليكمل معها المشوار إلى مرحلة العروض المباشرة .

المواجهة الثانية في فريق نانسي حصلت بين سافيو هيكل وغنى بو حمدان وجميل بقعين. غناء الأطفال لأغنية "إسمع قلبي"، حمّس تامر كثيراً فدعا نانسي إلى الرقص معه على موسيقى الفالز. بعد انتهاء المواجهة، بدأ كاظم بالتغزّل بغنى مشيراً إلى أنه رأى الطفولة بصوتها، كما أكّد أن الأطفال الثلاثة أدوا الأغنية بشكل متميز، رغم صعوبتها. أما نانسي فحيّت سافيو وجميل اللذين قاما بمجهود كبير للغناء بالعربي بعد أن غنيا بالأجنبي في مرحلة "الصوت وبس". أما تامر فرفض مساعدة نانسي في الإختيار لأنه أعجب بأصوات الأطفال جميعاً. وأكد أن لكل واحد فيهم ميزته الخاصة.نانسي حسمت قرارها لمصلحة الصوت والإحساس الذي يدخل إلى قلبها من دون استئذان، واختارت غنى بو حمدان التي أطلّت في أولى حلقات البرنامج وغنت "أعطوني الطفولة" وأبكت الملايين وأحدثت ضجة عربية كبيرة وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو الخاص بأدائها.

المواجهة الأخيرة في فريق نانسي كانت بين أحمد الحسين ونهيلة القليعي وميرال عياد، فاختارت لهم نانسي أغنية "يا سيدي" للراحلة وردة. الأطفال اعترضوا على الأغنية ولكن نانسي أقنعتهم بها، فأدوها على المسرح بإحساس عالٍ، وأطربوا المدربين الثلاثة. كاظم عبّر عن صدمته من قوّة المواهب على المسرح، مؤكداً أنه من الصعب التمييز بين ميرال ونهيلة نظراً لتقارب الصوت بينهما من حيث المستوى، أما تامر فشدد على ركوز صوت ميرال وقدرات نهيلة وإحساس أحمد. نانسي أشادت بإحساس نهيلة وأداء أحمد المتميز، وأثنت على ثقة ميرال بصوتها وعُربها وإختارتها لتتأهل معها الى المرحلة المقبلة.

بالنسبة إلى تامر حسني، فبدأت المواجهة في فريقه بين أحمد السيسي، ويوسف فرج، ومروان طارق، فإختار لهم تامر أغنية "ما بلاش اللون ده معانا". في نهاية المنافسة إختار تامر أصغر مشترك في البرنامج الطفل أحمد السيسي، إلى مرحلة العروض المباشرة.

المواجهة الثانية في فريق تامر جمعت جويرية حمدي، وهاجرطه، وزينب حسن، فاختار لهم أغنية "آه يا ليل" للفنانة شيرين وبعد منافسة رائعة في الأداء، إختار تامر الطفلة جويرية.

أما المنافسة الأخيرة في الحلقة وفي فريق تام، فحصلت بين أمير عاموري وعلي الهادي ومروان النصوح. اختار تامرللمتنافسين أغنية "ماوعدتك بنجوم الليل" للفنان وائل كفوري، ولكهنم اعترضوا عليها وأكدوا أنهم لا يعرفونها. وبعد أن أدوا الأغنية على المسرح، إختار تامر الطفل أمير للإنتقال إلى المرحلة النهائية من البرنامج.

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