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انطلاق تصوير "ليالي الحلمية" 6 والهام شاهين تعود عن قرارها

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الأحد 21-02-2016 15:36

انطلق صباح أمس تصوير أولى مشاهد الجزء السادس من مسلسل"ليالي الحلمية"الذي يشارك في بطولته هشام سليم ولوسي والهام شاهين علما بأن هذه الأخيرة كانت قد سبق وصرحت لسيدتي نت إنها لن تشارك في هذا الجزء كون الفنان ممدوح عبد العليم هو من أقنعها بالمشاركة قبل رحيله،لكنها عادت عن قرارها بعد تدخل المخرج مجدي أبو عميرة حيث أقنعها بالعودة.

ويعد العمل الدرامي "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة الماضية من أهم أعمال الدراما المصرية حيث كتبها مؤلف الروائع أسامة أنور عكاشة وأخرجها إسماعيل عبد الحافظ وسبق وشارك فيها عدد كبير من نجوم مثل صلاح السعدني وصفية العمري ويحي الفخراني وممدوح عبد العليم الذي إضطر مؤلفي الجزء السادس وهما عمرو محمود ياسين وأيمن بهجت قمر إلى حذفه مع صياغة الأحداث الجديدة لتتناسب مع وفاته.

وقرر صناع العمل إهداء الجزء السادس من المسلسل إلى اسماء كل الراحلين ممن سبق وشاركوا في المسلسل.

 

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