ابو الليف يغادر العناية المشددة وصحته في تحسن

تحسنت الحالة الصحية للمغني الشعبي نادر أبو الليف بشكل ملحوظ وهو ما أكده لسيدتي نت مصدر مقرب منه موضحاً إنه غادر غرفة العناية المشددة منذ يومين بعد أن مكث فيها أسابيع طويلة وإنتقل إلى غرفة عادية وبدأ في العودة تدريجيا إلى حالته الطبيعية وسيغادر المستشفى بعد أن يطمئن الأطباء إلى إتمامه لمرحلة الشفاء.

وكان أبو الليف قد دخل غرفة العناية المشددة بعدما أصيب بمشاكل في الرئة وصعوبة في وصول الأوكسجين إلى المخ أدى إلى دخوله في غيبوبة وتدهورت حالته الصحية للغاية.

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