محمد منير يستعين برجال الشرطة لتأمين حفله

يجري حالياً المطرب محمد منير بروفاته على قدم وساق استعدادا لحفلة المرتقب يوم 26 من فبراير الجاري في جامعة القاهرة.

البروفات تقام في الأستوديو الخاص بمنير ويقوم محمود منير مدير أعمال منير بالإشراف على كل تفاضيل الحفل من الإضاءة والمسرح والصوت والديكور لتكون حفل مميزا ويتم تنفيذ الحفل من خلال شركة "سكاى محمد منير" الذى استعان بشركة أمن كبرى لتأمين الحفل من الداخل بخلاف رجال الشرطة اللذين يؤمنون الحفل ايضاً.

ولأن الحفل من دون تذاكر وسيعتمد فقط على الدعوات فقد أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم توجيه عدد من الدعوات للحفل،لعدد من الشخصيات العامة،مضيفا أنه سيتم وضع شاشات عرض للطلاب حتى يتاح للجميع مشاهدة الحفل، بالإضافة إلى وضع شاشة عرض بالمدينة الجامعية.

وأضاف نصار أن دعوات الحفل سوف يتم توزيعها بالمجان على جميع كليات الجامعة،بحيث يكون لكل كلية حصة من الدعوات التى تم توزيعها على الطلاب من خلال إدارة رعاية الشباب،مشيراً إلى أنه سوف تتم طباعة وتوزيع هذه الدعوات قبل الحفل بثلاثة أيام خوفًا من تزويرها.

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