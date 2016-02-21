جذور هؤلاء المشاهير... إيرلندية

تبدو على سِمات بعض المشاهير جذورهم الإيرلندية بكل وضوح، وبعضهم الآخر يُعرفون بهذه الجذور من أسمائهم. فعدد كبير من النجوم تجري في عروقهم دماء إيرلندية تعود معظمها الى أمهاتهم، منهم كريستينا اغيليرا Christina Aguilera، جوني ديب Johnny Depp و صوفيا كوبولا Sofia Coppola.



فيما يلي قائمة بأهم أسماء المشاهير التي تعود جذورهم إلى أصول إيرلندية:

تشاك نوريس Chuck Norris

الكل يعتقد أنّ نجم المغامرات تشاك نوريس Chuck Norris هو أمريكي الأصل. إلا أنّ نوريس Norris مولود من أم إيرلندية هي ويلما سكاربيري Scarberry Wilma وأب من أصل شيروكي أمريكي. أما جدّه لوالده، فهو مهاجر إيرلندي الأصل.

كريستينا اغيليرا Christina Aguilera

حصلت المغنية كريستينا اغيليرا Christina Aguilera على الكثير من الاهتمام لاسمها اللاتيني، على الرغم من جذورها الإيرلندية التي تعود الى والدتها من أصل إيرلندي أمريكي، التي عاشت معها بعد انفصالها عن والدها، ويقال إنه من أصل فرنسي .

جوني ديب Johnny Depp

تتحدّر جذور جوني ديب Johnny Deppالإيرلندية من والدته، بيتي سو بالمر Betty Sue Palmer. فضول النجم الهوليوودي كبير بالنسبة الى أصوله الإيرلندية إذ قال ذات مرة:

"أودّ حقاً تتبّع جذوري الإيرلندية، لأنّ هناك جزءاً مني يقول إنني ربما أكون على صلة قرابة بالمغني الإيرلندي فيل لينوت Phil Lynott أو شخص إيرلندي رائع من هذا القبيل.

جيري جارسيا Jerry Garcia

لا يبدو إسم جيري جارسيا Jerry Garcia إيرلندياً جدّاً، ولكن أصل عائلة الموسيقي هي فعلا من أصول إسبانية لوالده، وإيرلندية سويدية لوالدته .

روزاريو داوسون Rosario Dawson

لدى الممثلة المزيج المهم من التراث بالنسبة إلى اسمها: فوالدتها من بورتوريكو ومن أصول أفريقية- كوبية، في حين أنّ والدها هو من أصل أمريكي - إيرلندي.

محمد علي كلاي Muhammad Ali Clay

واحد من أعظم الملاكمين في عصرنا، محمد علي كلاي Muhammad Ali Clay، المولود كاسيوس كلاي جونيور Cassius Clay Jr، ولد من أب أفريقي – إنجليزي – أمريكي ومن أم أفريقية – إيرلندية - أمريكية.

أليشيا كاي Alicia Keys

لا تبدو نجمة الغناء الشهيرة إيرلندية، ولكن أليشيا كاي Alicia Keys هي من أم إيرلندية – إيطالية، أما والدها فمن أصل جامايكي.

إيجي بوب Iggy Pop

ولد مغني الروك الأمريكي إيجي بوب Iggy Popتحت إسم جيمس نيويل اوستربيرغ، وهو إضافة إلى قائمة الفنانين الإيرلنديين. تعود جذور إيجي بوب Iggy Pop الإيرلندية الى والده جيمس James الذي قامت بتبنيه عائلة سويدية –أمريكية.

روبرت دي نيرو Robert De Niro

الرجل الذي أعطى روبرت دي نيرو Robert De Niroإسمه ليس فقط إيطالياً بل هو أيضا نصف إيرلندي. فجدّ النجم لوالده، إدوارد أورايلي Edward O'Reilly ، كان مهاجرا من إيرلندا.

صوفيا كوبولا Sofia Coppola

تتحدّر جذور المخرجة صوفيا كوبولا Sofia Coppola، إبنة المخرج الشهير فرانسيس فورد كوبولا Francis Ford Coppola الإيرلندية، من والدتها الفنانة إليانور كوبولا Eleanor Coppola المولدة نيل Neil ، التي تتحدّر من عائلة أمريكية - إيرلندية.

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