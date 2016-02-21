دايلي ميل: لاعبو يونايتد يتحدثون عن رحيل فان جال

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن لاعبي مانشستر يونايتد بدأوا يتحدثون عن إمكانية رحيل مدرب الفريق لويس فان جال.

وذكرت الصحيفة وفقا لمصدر لها داخل غرف ملابس الفريق أن اللاعبين بدأوا يتحدثون عن المدرب القادم الذي سيخلف فان جال في مقعد الرجل الأول.

وتطرقوا للحديث عن الأمر مع المحيطين بالنادي متسائلين ما الذي سيحدث في الأيام القليلة المقبلة.

وتشير الأنباء إلى اقتراب جوزيه مورينيو من قيادة الفريق وفقا للعديد من التقارير والتصريحات المتداولة في الصحف الأوروبية والتي كان آخرها تأكيد بيدي موراتي مسؤولة نادي إنتر ميلان على أن البرتغالي في طريقه ليونايتد.

ويمر يونايتد بموسم صعب مع المدرب الهولندي، فيحتل حاليا المركز الخامس مبتعدا عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بـ6 نقاط.

وودع يونايتد مع فان جال دوري الأبطال هذا الموسم من دور المجموعات ويبدو أنه لن يمضي بعيدا في الدوري الأوروبي بعد خسارته ذهابا 2-1 في دور الـ32 أمام ميتيلاند الدنماركي.