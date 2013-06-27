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بدء أعمال الرفع المساحى لمزرعة النباتات البترولية بالوادى الجديد

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بدء أعمال الرفع المساحى لمزرعة النباتات البترولية بالوادى الجديد بدء أعمال الرفع المساحى لمزرعة النباتات البترولية بالوادى الجديد

قال المهندس عادل ربوح، وكيل وزارة الإسكان السابق، ومستشار هيئة الأوقاف المصرية بالوادى الجديد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وفدًا من الهيئة قد بدأ فى أعمال الرفع المساحى والميزانية الشبكية لمساحة 5 آلاف فدان بمدينة الخارجة والتى سيتم إنشاء مزرعة النباتات البترولية عليها، حيث التقى الوفد باللواء محمود خليفة محافظ الإقليم صباح اليوم للاتفاق على البنود النهائية لصيغة العقد، الذى سيتم التوقيع عليه بين الطرفين، وذلك بتكلفة تتراوح ما بين 80 إلى 100 مليون جنيه لإنتاج الوقود الحيوى لمحركات الطائرات.

وأضاف ربوح أن المشروع سوف يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لإنتاج هذا الوقود من نباتات الجتروفا والجوجوبا، والذى يحظى بقبول كبير عليه من شركات تصنيع المواد البترولية غير التقليدية وشركات إنتاج المستحضرات الطبية، وهو المشروع الذى يعتبر بداية حقيقية للاستثمار الزراعى التقنى وغير تقليدى بالوادى الجديد.

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