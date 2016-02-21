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قبل أن تشعل سيجارة الحشيش أو البانجو.. اعرف تأثيرها على كل أعضاء جسمك

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قبل أن تشعل سيجارة الحشيش أو البانجو.. اعرف تأثيرها على كل أعضاء جسمك قبل أن تشعل سيجارة الحشيش أو البانجو.. اعرف تأثيرها على كل أعضاء جسمك
أضرار الحشيش والبانجو لا تخفى على أحد ولكن تبقى فقط الإرادة والعزيمة القوية لكى تحول بينك وبين تعاطيها أو تتخذ قرار الإقلاع عن تدخينها، وكشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن أن هذه المواد المخدرة ترفع فرص الإصابة بالجنون والاكتئاب ونوبات القلق والفصام مع ارتفاع فرص الإقدام على الانتحار، وكما تزداد فرص الإصابة بسرطان الخصية والجلطة الدماغية والغباء وضعف الانتصاب.

ونكشف لكم خلال هذا التقرير المزيد من التفاصيل حول تأثير سيجارة الحشيش والبانجو على جميع أجزاء الجسم، وذلك حسبما أشارت الجمعية الأمريكية للطب النفسى وحسبما نشر بمجلة علوم الخلية ومجلة نيتشر الأمريكية.

بداية نوضع أن البانجو هو عبارة عن مزيج من أوراق وزهور نبات القنب، أما الحشيش فهو عبارة عن المادة الصمغية الراتينجية المستخلصة من النبات نفسه، وتخلط معها الكثير من المواد الأخرى، والماريجوانا تشبه البانجو إلى حد كبير، ولكنها تحتوى على تريكزات أقل من المادة الفعالة تتراهيدروكانبينول "THC"، والتى توجد فى جميع هذه المواد المخدرة، والتى تحتوى أيضأ على مادة كانابيديول " cannabidiol".

وإليكم أبرز تأثيرات الحشيش والبانجو على المخ:
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1.المخ:

قد تجعلك سيجارة الحشيش تشعر بالنشوة والسعادة بشكل مؤقت لأنها تحتوى على مادة "THC" والتى تحفز خلايا المخ لإفراز الموصل العصبى "دوبامين"، والذى يجعلك تشعر بالفرحة والسعادة.
>ولكنها فى الوقت نفسه قد تسبب الهلوسة والإصابة بهلاوس سمعية وبصرية لأن الحشيش يؤثر على مراكز المخ المسئولة عن معالجة ما نراه ونسمعه.

2.الذاكرة:

يحدث اضطراب وخلل فى ذاكرة مدخنى الحشيش والبانجو لأن سيجارة الحشيش والبانجو تغير الآلية التى يتعامل بها المخ فى معالجة المعلومات.

3. القلب:

خلال دقائق من تدخين البانجو أو الحشيش، سوف ترتفع معدلات ضربات قلبك بمعدل 20 إلى 50 ضربة فى الدقيقة، وقد تستمر هذه الحالة لفترة تتراوح بين 20 دقيقة و3 ساعات.

4.الإدمان:

مع تدخين الحشيش والبانجو بكثافة والاعتياد على ذلك لفترة طويلة، ستصاب بالإدمان ولن تستطيع الاستغناء عن هذه المواد المخدرة.

5. العين:

تسبب المخدرات توسيع الأوعية الدموية، وهو ما يسبب احمرار العينين بشكل ملحوظ.

6.الحالة النفسية:

قد تسبب السيجارة الملغمة فى الشعور بالذعر والقلق، وخاصة بين الأشخاص الذين يتعاطون هذه المواد بكثافة.

7.توازن الجسم:

قد يختل لأن مادة "THC" تسبب اضطرابا بنشاط مراكز المخ، المسئولة عن تنظيم التوازن وتنسيق الجسم وطريقة الوقفة.

8.المعدة:

الحشيش والبانجو يرفعان معدلات الشعور بالجوع، لأنهما يعطلان آلية المخ المسئولة عن مكافحة الشعور بالجوع، وتنظيم الإشارات بين المعدة والمخ.

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