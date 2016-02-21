محافظ سوهاج يتفقد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. ويؤكد: مكاتب الصحة منظمة

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، والتى بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وذلك بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والفرق المتحركة من منزل إلى منزل، حيث تفقد فرق الحملة بدر سلامة عبد الله لرعاية الطفولة والأمومة بحضور الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة .

واطمأن المحافظ على سير عملية التطعيم، وأشاد بالتعامل الراقى للفريق الطبى القائم على عملية التطعيم وخبرة الفريق الطبى فى إدارة الحملات، تيسيرا على المنتفعين وذويهم، وأن مكاتب الصحة فى جميع أنحاء المحافظة تعمل بطريقة منظمة وبمستوى عال من الدقة.

وأضاف المحافظ أن مديرية الشئون الاجتماعية ستنفذ حملة التطعيم بالمحافظة خلال هذه الفترة بفرق تطعيم ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والميادين العامة ومحطات السكك الحديدية والأتوبيسات ومطار سوهاج الدولى من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية ظهرا، وفرق تطعيم متحركة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء فى المدن والقرى للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.



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