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محافظ دمياط يوزع 100 تاكسى على الفائزين من الشباب

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محافظ دمياط يوزع 100 تاكسى على الفائزين من الشباب محافظ دمياط يوزع 100 تاكسى على الفائزين من الشباب
سلم إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، 100 تاكسى على الشباب الفائزين بالقرعة العلنية التى أجريت منذ عدة شهور.

وحضر حفل التسليم، المهندس طارق الخبيرى ممثل صندوق تحيا ، واللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس وائل العاصى رئيس فرع الصندوق الاجتماعى بدمياط، واللواء ممدوح طه رئيس مركز ومدينة دمياط.

ووجه محافظ دمياط فى بيان للمحافظة اليوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه للشباب وحرصه الدوؤب على فتح مجالات جديدة وفرص عمل متنوعة لتشغيل الشباب، ضمن مبادرة صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى للتنمية الذي أدار القرعة العلنية بمنتهى الشفافية.

وطلب المحافظ من الشباب الفائزين عدم المغالاة فى ركوب المواطنين، لافتاً إلى أنه أصدر قراراً بعودة العمل بالبنديرة لتطبيق قواعد الإلتزام فى التعامل مع المواطن وتثبياً للأسعار.

وأشار المحافظ إلى أن 100 تاكسى في محافظة دمياط سيكونوا واجهة حضارية ونموذجاً مشرفاً يحتذى به على مستوى المحافظات الأخرى فى الإلتزام بتطبيق نظام البنديرة، وتقديم أفضل خدمة للمواطن من خلال الإلتزام بالسلوك الحضارى في معاملة المواطنين .

وقال المهندس طارق الخبيرى، إن الصندوق يواصل نشاطاته لدعم الشباب، حيث يتم فى نفس المبادرة من خلال مشروع سيارات الـ5 طن لتوزيع السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة ، وتفقد المحافظ الـ100 تاكسى الموجودة بساحة إستاد دمياط ثم بدأ بعدها مراسم التسليم.

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مصر 365

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