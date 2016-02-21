جامعة الفيوم تفتتح الأسبوع البيئى بكلية العلوم.. اليوم

شهدت جامعة الفيوم اليوم الأحد، افتتاح الأسبوع البيئى بكلية العلوم، برعاية الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، وبإشراف الدكتورة هدير محمد بكير عميد كلية العلوم، والدكتورة نادية هلال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضر الافتتاح الدكتور خالد زغلول وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.

ويبدأ الأسبوع البيئى بكلية العلوم بجامعة الفيوم اليوم، ويستمر حتى الأربعاء القادم بقاعة السيمنار بالكلية.

وقدم الدكتور خالد زغلول وكيل الكلية التهنئة للطلاب بالفصل الدراسى الثانى، وعمل أسبوع بيئى يشمل العديد من الأنشطة، منها تجميل الكلية وندوة عن تدوير المخلفات وورشة عمل عن البيئة المحيطة والاستفادة منها لخدمة الجامعة ومجتمعنا المحلى.

وناقش زغلول بعض المشكلات البيئية بالمحافظة، مثل الحد من تلوث بحيرة قارون وتأثيره على الثروة السمكية بالمحافظة، وعادم السيارات ومخاطره على البيئة والإنسان، وطالب بتنمية المواطنين بمحافظة الفيوم من خلال برامج التوعية والإرشاد بمخاطر هذا العادم، ونوه عن وجود دراسة مشروع كاملة مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لدراسة أثر تغذية الطحالب فى مقاومة تلوث مياه بحيرة قارون وتلوث المزارع السمكية، وهذا المشروع يتيح فرص عمل للشباب وخلق فرص عمل للخريجين .

وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل الكلية للدراسات العليا، أن يكون الحفاظ على البيئة منهج وأسلوب حياة لكل شخص من أجل المحافظة على بيئة نظيفة فى الكلية والجامعة .

وعلى هامش اليوم الأول من الأسبوع البيئى تم تنظيم ندوة عن تدوير المخلفات والاستفادة منها، حاضر فيها الدكتور محمد كرم الأستاذ المساعد بقسم النبات بالكلية، وتحدث فيها عن كيفية الاستفادة من المخلفات وإعادة تصنيعها لأشياء نافعة، وضرورة فصل المخلفات من المنبع بوجود صندوق لكل نوع من أنواع المخلفات ويمكن للكلية أو الجامعة أن تستفيد من هذا المشروع بالتعاون مع شركات إعادة التدوير بهذه المخلفات.