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"صحة الفيوم" تغلق 3 معامل تحاليل وعيادة أسنان ومراكز طبية تخالف الاشتراطات

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"صحة الفيوم" تغلق 3 معامل تحاليل وعيادة أسنان ومراكز طبية تخالف الاشتراطات "صحة الفيوم" تغلق 3 معامل تحاليل وعيادة أسنان ومراكز طبية تخالف الاشتراطات
أصدر اللواء الدكتور ماهر الجاويش وكيل وزارة الصحة بالفيوم، اليوم الأحد، القرار رقم 1110 لسنة 2016 بغلق معملين للتحاليل الطبية بمدينة الفيوم، وهما "معمل بلازما - معمل ابن سينا".

كما أصدر وكيل الوزارة قرارًا بغلق عيادة للأسنان لعدم حصولها على ترخيص من مديرية الصحة، وقرارا بغلق مركز للعلاج الطبيعى بالفيوم، لعدم وجود ترخيص، ومركز طبى لعدم وجود أطباء، كما أصدر القرار رقم 1111 بغلق معمل ومركز طبى بقرية طبهار التابعة لمركز إبشواى.

وخاطب وكيل وزارة الصحة بالفيوم، مديرية الأمن بشأن مركز طبى بشارع الورشة بمدينة الفيوم، لإصداره شهادات مزورة تقوم العاملة بكتابتها لمن يريدون، لاستخراج تراخيص القيادة، ولا يوجد بالمركز أطباء.

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