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تأجيل دعوى عمرو دياب لوقف عرض برنامج "المفاجأة" لجلسة 27 مارس المقبل

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تأجيل دعوى عمرو دياب لوقف عرض برنامج "المفاجأة" لجلسة 27 مارس المقبل تأجيل دعوى عمرو دياب لوقف عرض برنامج "المفاجأة" لجلسة 27 مارس المقبل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من الفنان ، لوقف بث قناة إم بى سى ، لعرضها برنامج "المفاجأة.. أيام فى حياة الهضبة"، دون الرجوع أو الحصول على إذن منه، لجلسة 27 مارس المقبل، لتقديم طلب التنازل.

كانت الدائرة الثانية بهيئة المفوضين، برئاسة المستشار صلاح خليل، أوصت بقبول دعوى الفنان عمرو دياب ووقف بث عرض وإعادة برنامج المفاجأة "أيام في حياة الهضبة" على قناة mbc مصر أو غيرها من القنوات التى تبث عبر القمر الصناعى نايل سات.

وقال "دياب" فى دعواه رقم 34857 لسنة 69 ق، إنه فوجئ بإذاعة البرنامج الذى يقدمه المذيع ممدوح موسى، وأن ما أذيع به ابتداء من حلقة 1مارس الجارى هو حوار سبق إجراؤه معه منذ مدة تزيد على 10 سنوات.

وأشارت الدعوى إلى أن بعض ما أذاعه البرنامج من مشاهد تم تصويرها خلسة ودون علمه أو موافقة كتابية منه، بما يمثل انتهاكا لحريته الشخصية، مضيفا أنه لم يصرح لموسى بإذاعة ذلك الحوار بأى طريقة كانت فى وسائل الإعلام، ومشيرا إلى أنه فوجئ بإذاعة قناة إم بى سى مصر للحوار، مستغلة صورته وصوته، ما يمثل تعديا على حقوقه.
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مصر 365

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