توقف الاشتباكات بالفلوجة إثر اعتقال داعش عشرات من أبناء عشائر المدينة

أعلنت مصادر أمنية ومحلية الأحد أن الاشتباكات بين أبناء عشائر فى مدينة الفلوجة غرب بغداد ومسلحى تنظيم داعش المسلح توقفت إثر قيام التنظيم المتطرف باعتقال عشرات من أبناء المدينة.

وقال ضابط برتبة مقدم فى قوات الجيش لوكالة "أ ف ب" أن "المواجهات توقفت بين أبناء عشائر فى الفلوجة ومسلحى داعش بسبب قيام تنظيم داعش باعتقال اكثر من 110 من أهالى المدينة". وأكد عيسى ساير قائمقام الفلوجة هذه المعلومات "خوفا من وقوع اعدامات للمعتقلين".

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