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مفتى لبنان يناشد السعودية لعدم التخلى عن بلاده فى محنتها

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مفتى لبنان يناشد السعودية لعدم التخلى عن بلاده فى محنتها مفتى لبنان يناشد السعودية لعدم التخلى عن بلاده فى محنتها

ناشد مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده والقيادة ودول التعاون الخليجى عدم التخلى عن لبنان وتركه فى محنته، مؤكدا أن الإساءة أو التطاول على المملكة العربية السعودية أو أى دولة خليجية فى مجلس التعاون هو فتنة".

وقال دريان- فى بيان صحفى اليوم- أن لبنان عربى الهوية والانتماء ولن يكون إلا مع إخوانه العرب، فهو جزء منهم ولو كره الكارهون، وستظل المملكة قيادة وشعبا فى قلوب ووجدان كل اللبنانيين".

ودعا جميع اللبنانيين إلى "التعقل وعدم الانجرار إلى فتن سياسية تعرض لبنان لأخطار هو بغنى عنها".
>وأكد أن "محاولة إفساد العلاقة التاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، التى كانت ولا تزال محتضنة لكل قضايا العرب والمسلمين هى محاولة فاشلة، فلبنان وشعبه هم مع الإجماع العربى فى قراراته التى تحفظ كرامة ووحدة كل الشعوب الإسلامية والعربية".

وشدد على ضرورة "أن تكون العلاقات اللبنانية- السعودية ودول الخليج على ما يرام، وتعزيزها بالقول والفعل".

وقال: "سيبقى لبنان وشعبه وفيا للمملكة ولأشقائه العرب الذين وقفوا إلى جانبه فى محنته ولا يزالون فى كل قضاياه الداخلية والخارجية، وفى دعم اقتصاده ونهضته واحتضان شعبه فى كل مجالات العمل فى المملكة العربية السعودية ودول الخليج التى نكن لها كل احترام وتقدير.
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مصر 365

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