3 نصائح مهمة لترتدي الفساتين البراقة في سهراتك

لا تغفل أعيننا في الفترة الأخيرة عن مواكبة آخر عروض الأزياء في أسبوع الموضة ولا عن إطلالات النجمات الأنيقة التي زيّنت السجادة الحمراء، ولم نستطع إلا أن نلاحظ عودة الفساتين البراقة بشكل كبير، فقررنا أن نساعدك بأفضل النصائح لتتألقي بهذا النوع من الفساتين.

- أول و أهم نصيحة عند ارتداء الفساتين البراقة هي أن تحافظي على توازن إطلالتك، فلا تعملي على زيادة البريق بارتداء المجوهرات اللافتة، بل ننصحك بالاكتفاء بأقراط صغيرة مع خاتم ناعم مثلاً حتى تبقى إطلالتك راقية.

- عند ارتداء الفساتين البراقة يجب أن تولي اهتماماً كبيراً لاختيار الحذاء و الحقيبة. ابتعدي عن الاكسسوارات البراقة، فبريق فستانك يعتبر كافياً في هذه الحالة. اختاري حقيبة سهرة صغيرة باللون الأسود كما فعلت الممثلة ماريسا تومي Marisa Tomei مع فستانها البراق من إيلي صعب.

- يُفضّل دائماً أن تبقي إطلالتك البراقة بلون واحد كما فعلت المغنية الشابة سيلينا غوميز Selena Gomez في حفل Grammys، ولكن يمكنك أن تخرجي عن المعتاد فتختاري فستاناً براقاً يحمل أكثر من لون، كما فعلت اليسيا فيكاندر Alicia Vikander. ولكن تذكري أن تبقي عناصر إطلالتك الأخرى بسيطة، كأن تتركي شعرك منسدلاً و تعتمدي مكياجاً بسيطاً و غير لافت.

- إن أحسست بأن ارتداء الفساتين البراقة أصعب مما تتوقعين فابدأي بارتداء قصع منفصلة، كالتورة أو الجاكيت، وقومي بتنسيقها بطريقة عصرية و بسيطة، كما فعلت أماندا سيفريد Amanda Seyfried .

شاهدي كيف تألقت نجمات هوليوود بالفساتين البرقة، و قومي باختيار الفساتين البراقة في إطلالاتك المقبلة.