جوليان مكدونالد واميليا ويكستيد يضيئان أسبوع لندن للموضة

شاهدنا في أول أيام أسبوع الموضة في لندن بداية دراماتيكية، حيث قدم المصممون أزياءً عصرية بتفاصيل درامية أنيقة ويبدو أنّ هذه البصمة استمرت حتى اليوم الثاني كذلك.

قدمت المصممة امليلا ويكستيد Emilia Wickstead مجموعةً متميزةً لموسم خريف وشتاء 2016، حيث اعتمدت القصات العصرية والتفاصيل الدرامية الواضحة في جميع الإطلالات وحرصت على إضفاء الألوان بطريقة فريدة فقدمت فساتين مخططة بألوان مختلفة، كما عرضت عددًا من الفساتين المطبعة والمطرزة بطرق أنثوية، وبالنظر لتصاميم ويكستيد أعلاه نجد أنها اختارت قصات مختلفة للرقبة وهذا ما أضفى تميزاً لهذه المجموعة.

أما في عرض المصمم جوليان مكدونالد Julien MacDonald فكانت لمساته الأنثوية الأنيقة حاضرة وبقوة، قدم مجموعةً من فساتين السهرات الجميلة ذات التفاصيل الفخمة والألوان الناعمة، وقد كان هذا العرض من الأدلة الواضحة على أنّ الأقمشة البراقة هي أبرز ما يميّز اتجاهات الفساتين عمومًا هذا العام.

جمعنا لك أجمل تصاميم جوليان مكدونالد، واميليا ويكستيد في ثاني أيام أسبوع لندن للموضة، فشاهديها وشاركينا برأيك.