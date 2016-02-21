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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى قتل أب طفلته صعقا بالكهرباء بحلوان

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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى قتل أب طفلته صعقا بالكهرباء بحلوان النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى قتل أب طفلته صعقا بالكهرباء بحلوان
أمر المستشار إسلام سرور رئيس نيابة حلوان اليوم الأحد، استعجال تقرير مصلحة الطب الشرعى فى واقعة اتهام مسجل خطر بقتل طفلته بعد تعذيبها صعقها بالكهرباء، لشكه فى نسبها له.

كانت البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من مستشفى النصر يفيد بوصول طفلة جثة هامدة إلى المستشفى، وطفلة أخرى بها عدة إصابات، وعلى الفور انتقلت فريق من مباحث القسم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتبين بأن والدهما وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية من قبل رجال المباحث، والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم الهارب عقب ارتكابه الواقعة.

وبالفحص تبين بأنه مسجل خطر "مخدرات"، وكان محبوسا على ذمة قضية تعاطى مواد مخدرة لعدة سنوات، ومنذ خروجه من السجن وهو يشك فى سلوك زوجته نتيجة سيرتها التى تتردد بين الجيران، مما اضطره ذلك إلى قيامه بالاعتداء عليها بالضرب.

كما كشفت تحريات رجال المباحث الأولية، أن الطفلة التى توفيت كانت 7 سنوات، بينما شقيقتها المصابة 10 سنوات، كما أوضحت قيام المتهم بالتعدى عليهما بالضرب بالخرطوم، لشكه فى نسب أطفاله.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهم بالتهم المنسوبة إليه، أنكر تماما ارتكابه الواقعة، مضيفا أنه قام بضرب زوجته نتيجة تصرفاتها السيئة معه ومع أطفاله، مبررا سبب الضرب بعد اكتشافه سرقة مبلغ مالى كان تركه داخل الشقة قبل حبسه.

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مصر 365