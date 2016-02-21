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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 200 جرام هيروين بالصف

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حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 200 جرام هيروين بالصف حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 200 جرام هيروين بالصف
أمرت نيابة الصف، برئاسة المستشار محمد خليل، مدير النيابة، بحبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى لفحصها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين، وذلك بعد ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرة بتجهيز المتهمين كمية من المواد المخدرة بهدف ترويجها على عملائهم بالصف، وبحوزتهم 200 جرام من مخدر الهيروين.
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