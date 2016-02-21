لعبة في الجول - الحضري يختار أصعب مهاجم واجهه هذا الموسم

من الجيد لعصام الحضري أن فريقه وادي دجلة يضم بين صفوفه ستانلي أوهاووتشي هداف الدوري ليتجنب مواجهته. أو قد يكون هذا من حظ المهاجم النيجيري، ولكن من أصعب مهاجم واجهه السد العالي؟

وسأل FilGoal.com الحضري عن أصعب مهاجم واجهه هذا الموسم في الدوري.

لكن قبل أن تعرف الإجابة - اقرأ حوار في الجول - الحضري يتحدث عن حارس دمياط الذي سيقابله كوبر.. ركلات الجزاء ومفاجأة مالودا

وأجاب الحضري "أنا أخشى كل المهاجمين الذين ألعب أمامهم".

وتابع "لكن سأختار ماليك إيفونا وباسم مرسي. هما الأصعب".

وفشل إيفونا مهاجم الأهلي القوي في هز شباك الحضري في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، فيما كسر باسم مرسي صيامه مع الزمالك بهدف في دجلة في التعادل 1-1.

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