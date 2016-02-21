نادر السيد لـ في الجول: كل التحية للحضري الذي لا يحتاج نصيحتي

أثار انضمام المخضرم عصام الحضري لمعسكر المنتخب المقبل لمواجهة بوركينا فاسو وديا العديد من ردود الأفعال، فماذا كان رأي أحد الحراس التاريخيين للكرة المصرية؟

نادر السيد الذي سبق الحضري كحارس أساسي لمنتخب مصر قال "كل التحية للحضري، ثابر وصبر وواصل حتى عاد للمنتخب".

وأضاف لـFilGoal.com "انضمامه بالتأكيد أمر جيد، هو يسير بخطى ثابتة وسيكون إضافة للمنتخب".

وواصل "كرة القدم لا تعترف بالسن، المستوى الفني هو الفيصل، طالما اللاعب جاهز وقادر على تحمل المسؤولية فلما لا ينضم؟".

وأكد "اختيارات الجهاز الفني للمنتخب بالتأكيد مبني على أسس فنية".

وأردف "نصيحتي للحضري؟ هو لا يحتاج للنصيحة في ظل خبراته العريضة، وجوده في المنتخب سيعود بالنفع علينا جميعا".

وعن نقل الحضري خبراته لحراس المنتخب الآخرين، أحمد الشناوي ومحمد الشناوي قال السيد: "الخبرات تكتسب ولا تنقل من وجهة نظري.. خبرات الحضري أتت نتيجة لعناء سنين، هي مجموعة تجارب متراكمة".

ويواجه المنتخب بوركينا فاسو وديا يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهتي نيجيريا في شهر مارس ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ويتصدر الفراعنة المجموعة بـ6 نقاط مقابل 4 للنسور الخضر.