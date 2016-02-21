أخبار عاجلة

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
مصدر كنائسي بالمنوفية: الصلوات والأعياد مستمرة.. والأمن يكثف تواجده أمام 86 كنيسة -
وزيرة الهجرة: لن يفلح الإرهاب .. وسنبقى صفا واحدًا رغم الألم -
سكرتير البابا تواضروس: البابا لم يصب بأذى في انفجار كنيسة الإسكندرية -
خالد علي عن تفجير "مارجرجس": ندين كل أعمال العنف والإرهاب -
«مورينيو» يطلب مبلغ ضخم لتدعيم صفوف اليونايتد في الصيف -
قاضي محاكمة المتهمي الدفاع الجوي يؤجل الجلسة ل 25:5 -
سيد مشاغب داخل القفص بعد تأجيل الجلسة ل 25:5 -
وفدان من تايلاند وألمانيا يزوران المعالم السياحية بالمنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نادر السيد لـ في الجول: كل التحية للحضري الذي لا يحتاج نصيحتي

Google+ Print
نادر السيد لـ في الجول: كل التحية للحضري الذي لا يحتاج نصيحتي نادر السيد لـ في الجول: كل التحية للحضري الذي لا يحتاج نصيحتي

أثار انضمام المخضرم عصام الحضري لمعسكر المقبل لمواجهة بوركينا فاسو وديا العديد من ردود الأفعال، فماذا كان رأي أحد الحراس التاريخيين للكرة المصرية؟

نادر السيد الذي سبق الحضري كحارس أساسي لمنتخب قال "كل التحية للحضري، ثابر وصبر وواصل حتى عاد للمنتخب".

وأضاف لـFilGoal.com "انضمامه بالتأكيد أمر جيد، هو يسير بخطى ثابتة وسيكون إضافة للمنتخب".

وواصل "كرة القدم لا تعترف بالسن، المستوى الفني هو الفيصل، طالما اللاعب جاهز وقادر على تحمل المسؤولية فلما لا ينضم؟".

وأكد "اختيارات الجهاز الفني للمنتخب بالتأكيد مبني على أسس فنية".

وأردف "نصيحتي للحضري؟ هو لا يحتاج للنصيحة في ظل خبراته العريضة، وجوده في المنتخب سيعود بالنفع علينا جميعا".

وعن نقل الحضري خبراته لحراس المنتخب الآخرين، أحمد الشناوي ومحمد الشناوي قال السيد: "الخبرات تكتسب ولا تنقل من وجهة نظري.. خبرات الحضري أتت نتيجة لعناء سنين، هي مجموعة تجارب متراكمة".

ويواجه المنتخب بوركينا فاسو وديا يوم السبت المقبل استعدادا لمواجهتي نيجيريا في شهر مارس ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ويتصدر الفراعنة المجموعة بـ6 نقاط مقابل 4 للنسور الخضر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مصرع ضابطين وأميني شرطة في تفجير «كاتدرائية الإسكندرية»

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مدير أمن كفر الشيخ لـ"مصراوي": تشديد الحراسات أمام الكنائس بعد أحداث طنطا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا

مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا