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شريف عبد الفضيل يوضح لـ في الجول.. لماذا لم يظهر مع الإسماعيلي حتى الآن

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شريف عبد الفضيل يوضح لـ في الجول.. لماذا لم يظهر مع الإسماعيلي حتى الآن شريف عبد الفضيل يوضح لـ في الجول.. لماذا لم يظهر مع الإسماعيلي حتى الآن

أوضح شريف عبد الفضيل مدافع الإسماعيلي سبب ابتعاده عن المشاركة في مباريات الدوري المصري الممتاز الفترة الماضية.

وانتقل عبد الفضيل إلى الدراويش بعد إنهاء تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الماضي لكنه لم يرتد القميص الأصفر في أي مباراة حتى اللحظة.

وقال عبد الفضيل لـFilGoal.com:"اتفقت مع المدرب خالد القماش على أخذ قسط من الراحة حتى أتعافى من نزلة البرد الحادة التي أصابتني".

وأضاف "سأستغل فترة الراحة حتى أستعد لمواجهة طلائع الجيش، وسأنتظم في التدريبات بالمعسكر المغلق".

وتابع "فضلت الراحة لأنني أريد الظهور بأفضل شكل ممكن حين يأتي موعد مشاركتي مع الفريق".

وأتم "أريد أيضا التأقلم على الأجواء في الإسماعيلية التي ابتعدت عنها مواسم عدة".

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