فيديو| حملة لتكريم سيدة الميكروباص في صعيد مصر

دشن عدد من إعلاميي وصحفيي محافظات صعيد مصر حملة لتأييد سناء غريب أول امرأة أرملة تعمل سائقة لسيارة ميكروباص بالصعيد لجائزة الأم المثالية لعام ٢٠١٦.

وأكد الإعلاميون أن هذه السيدة كافحت على مدى ١٥ عاما الأخيرة من أجل أن تنفق على خمسة من أبنائها من الرزق الحلال بعد أن توفي زوجها دون أي مصدر للرزق سوى سيارة الميكروباص.

وأشارو إلى أن سناء غريب تحدت نظرة المجتمع القنائي القبلي بصعيد مصر الذي يتحفظ على الوظائف التي يختلط فيها الرجال بالنساء والتي يغلب عليها الطابع الذكوري، واستمرت في هذه المهنة الشاقة وعملت سائقة سيارة ميكروباص بطريق “قنا – إسنا” الصحراوي السريع ذي الطبيعة الوعرة لتسد احتياجات أبنائها الذين تخرج بعضهم من المرحلة الجامعية لتكسب بهذا احترام وتقدير كافة المواطنين والعاملين معها بهذا المجال.

وقالت سناء إنها ترفض أن تتلقي أي مساعدات مالية من الأجهزة التنفيذية وليس لديها مطالب سوي أن تلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن تضامنه مع المرأة المصرية صانعة المستحيل وأضافت: ” أتمني أن أزور بيت الله الحرام “.

وطالب البيان الإعلام المصري بتسليط الأضواء علي قصة كفاح السيدة سناء غريب ابن محافظة قنا لأنها خير من يستحق التكريم كأم مثالية ليس علي مستوي صعيد مصر فحسب بل علي مستوي جمهورية مصر العربية بأكملها.

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السيدة سناء غريب تسرد قصتها

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